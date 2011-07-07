Уряд схвалив мирову з Vanсo

Уряд оприлюднив розпорядження про схвалення Кабінетом міністрів мирової угоди між державою Україна і компанією “Венко Прикерченська Лтд”. Документ від 11 квітня розміщений на сайті Кабміну.

Міжвідомчій комісії з організації укладення і виконання угод про розподіл продукції доручено визначити уповноважених осіб для підписання мирової угоди.

Окрім цього, комісії доручено забезпечити після винесення арбітражним трибуналом при Арбітражному інституті Торговельної палати Стокгольму рішення на узгоджених умовах внесення змін до угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря між державою Україна і компанією “Венко інтернешнл лімітед”, згідно з мировою угодою.