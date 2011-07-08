Херсонес очолив екс-намісник Ющенка

Міністр культури України Михайло КУЛИНЯК 8 липня у Севастополі представив колективу національного заповідника «Херсонес Таврійський» нового генерального директора Леоніда ЖУНЬКО, який у 2008-2010 роках працював постійним представником президента України в Криму, а у 1999-2005 - головою Севастопольської міської держадміністрації.

Попередній гендиректор Леонід МАРЧЕНКО очолював заповідник протягом 26 років.

«Біда Херсонеса в тому, що він розташований прямо в центрі міста, і інтересів різних структур до земель Херсонеса - безліч. І я розумію, що навіть якщо ти не хочеш, але бувають ситуації, коли є дзвінки з однієї й іншої сторони, і тебе там «піднапрягають», то ми змушені поступатися і втрачати дорогоцінні землі, у тому числі, й дорогоцінну хору Херсонеса», - сказав ЖУНЬКО.

Тому, на думку нового керівника Херсонеса, вихід із ситуації може полягати в тому, щоб національний заповідник перебував під патронатом президента України. «Це дасть нам більше відповідальності, але дасть нам і більше можливостей, насамперед, у відстоюванні інтересів Херсонеса, і в Севастополі, і на рівні держави», - сказав ЖУНЬКО.

На його думку, сьогодні проводиться недостатня робота для того, щоб люди більше знали про Херсонес. «Ми дуже мало показуємо принади Херсонеса, його найбільшу культурну цінність... Будемо звертатися до ЗМІ, щоб вони виправили уявлення про Херсонес, щоб не панувала думка, що тут займаються тільки тим, що ділять ласі шматочки землі», - заявив ЖУНЬКО.

Він також зазначив, що заповідник «має залучити й інвесторів, і величезну кількість туристів», але для цього має бути створена відповідна інфраструктура. «Потрібно не тільки зберегти Херсонес, а й організувати тут місце мегапаломництва», - заявив він.