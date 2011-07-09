150 тисяч га в Криму є покинутими

28 тисяч земельних ділянок в Криму загальною площею 148 тисяч гектарів не обробляються і не здаються в оренду, тобто є по суті покинутими, повідомила прес-служба Республіканського комітету із земельних ресурсів.

Зокрема, в Білогірському районі не обробляється більш як 20 тис. га земель, у Чорноморському районі - 13 тис. га, у Джанкойському районі - понад 2 тис. га.

У Рескомземі констатували, що в Криму майже половина пайовиків - пенсіонери. «Держава дала селянинові землю, але не продумала механізму, як сільський пенсіонер, що не має ні сил, ні достатнього досвіду й освіти, а також матеріальних засобів, цю землю оброблятиме», - заявив глава Рескомзему Олександр ЧАБАНОВ.

На його думку, закон про ринок земель внесе кардинальні структурні зміни. «Земля повинна працювати і давати віддачу, а запрацює вона у того товаровиробника, який має сучасну техніку, засоби агрохімії і ринок збуту продукції», - вважають у Рескоземі.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у червні пообіцяв, що з 2012 року в Україні працюватиме ринок землі.

Кабінет міністрів 20 червня схвалив законопроект «Про ринок земель».