Пітбуль напав на дівчинку в Криму

Собака бійцівської породи напав на шестирічну дівчинку на подвір’ї будинку в Сімферополі, дитину доставлено до лікарні зі скальпованою раною голови, повідомив УНІАН помічник начальника головного управління МНС України в Криму Володимир ІВАНОВ.

«Собака був один, ніхто не знає, звідки він. За словами місцевих жителів, дівчинка грала з ним, впала, а пітбуль, проявивши неадекватну агресію, кілька разів укусив дитину за голову», - сказав ІВАНОВ.

Городяни палицями відігнали тварину від дівчинки до приїзду МНС.

За словами рятувальників, через 15 хвилин пітбуль не проявляв ознак агресії. Собаку відправили до притулку.