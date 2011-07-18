Пітбуль напав на дівчинку в Криму
12:00, 18 липня 2011Крым
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У дитини - скальпована рана голови.
Собака бійцівської породи напав на шестирічну дівчинку на подвір’ї будинку в Сімферополі, дитину доставлено до лікарні зі скальпованою раною голови, повідомив УНІАН помічник начальника головного управління МНС України в Криму Володимир ІВАНОВ.
«Собака був один, ніхто не знає, звідки він. За словами місцевих жителів, дівчинка грала з ним, впала, а пітбуль, проявивши неадекватну агресію, кілька разів укусив дитину за голову», - сказав ІВАНОВ.
Городяни палицями відігнали тварину від дівчинки до приїзду МНС.
За словами рятувальників, через 15 хвилин пітбуль не проявляв ознак агресії. Собаку відправили до притулку.
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