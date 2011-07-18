Прем`єр Криму не помер

Головне управління інформаційної політики Ради міністрів Криму спростувало чутки про смерть керманича кримського уряду Василя ДЖАРТИ.

Інформація про смерть ДЖАРТИ у відділенні реанімації однієї з московських клінік, куди він нібито був доставлений літаком наприкінці минулого тижня в дуже важкому стані, з`явилася у понеділок у низці інтернет-видань.

”Поширена окремими ЗМІ інформація, пов`язана зі станом здоров`я прем`єр-міністра Криму, не відповідає дійсності”, - заявили в Радміні.

ДЖАРТИ з 18 липня перебуває у відпустці, яка триватиме не менше двох тижнів. Виконання обов`язків голови Радміну покладено на першого віце-прем`єра автономії Павла БУРЛАКОВА.

Кримський парламент у листопаді 2010 року знову призначив ДЖАРТИ головою уряду регіону, цю посаду він займав із середини березня.

Після цього ДЖАРТИ в німецькій клініці була зроблена операція на шлунку. Прем`єр Криму вийшов на роботу 10 січня 2011 року.

ДЖАРТИ був у відпустці у березні. Він повідомив, що відпочивав у горах Австрії, катаючись на лижах.