Медведєва чекають у Севастополі

Президентів Росії і України Дмитра МЕДВЕДЄВА і Віктора ЯНУКОВИЧА чекають в Севастополі на день Військово-морського флоту РФ, який щорічно відзначається в останню неділю липня, повідомив перший заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Сергій САВЕНКОВ на сесії міськради у вівторок.

«Дружба і взаємини з нашими країнами зміцнюються й розвиваються, і, за нашою інформацією, цей візит має відбутися», - сказав чиновник.

Востаннє президенти двох держав разом святкували День ВМФ десять років тому, тоді Росією керував Володимир ПУТІН, а Україною - Леонід КУЧМА.