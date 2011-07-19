Справу екс-спікера передано до суду

Прокуратура Криму направила до суду кримінальну справу проти колишнього голови кримського парламенту Анатолія ГРИЦЕНКА, який звинувачується в перевищенні влади й зловживанні нею на посаді керівника Ленінської райдержадміністрації (2001-2005 роки), що завдало близько 25 млн. грн. збитків, повідомила прес-служба наглядового відомства.

«Так, чиновник звинувачується у скоєнні дій з протиправного припинення військовому радгоспу ”Азовський” права користування земельною ділянкою площею 4,8 тис. га, чим завдано збитків на суму понад 24,6 млн. грн.; у перевищенні влади при виділенні земель комерційному підприємству, що спричинило несплату втрат лісогосподарського виробництва в розмірі майже 370 тис. грн.; у порушенні встановленого порядку виплати матеріальної допомоги на загальну суму 46 тис. грн.», - йдеться в повідомленні.

Колишньому голові Ленінської РДА пред`явлено звинувачення в скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 і ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України. Матеріали розслідування направлено до Апеляційного суду Криму для визначення підсудності.

Депутат кримського парламенту ГРИЦЕНКО (фракція Партії регіонів) був затриманий 24 січня. Центральний райсуд Сімферополя 27 січня обрав екс-спікеру запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці, які в другій половині березня продовжив ще на два місяці - до 21 травня. Апеляційний суд Криму в травні продовжив термін арешту до шести місяців - до 21 липня.

Політик обіймав посаду спікера ВР Криму двічі, в 1996-1998 і 2006-2010 роках.