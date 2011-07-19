Справа Гриценка дійшла до суду

Прокуратура Криму направила до суду кримінальну справу проти колишнього голови кримського парламенту Анатолія ГРИЦЕНКА, який звинувачується в перевищенні влади й зловживанні нею на посаді керівника Ленінської райдержадміністрації (2001-2005 роки), що завдало близько 25 млн. грн. збитків, повідомила прес-служба наглядового відомства.

«Так, чиновник звинувачується у скоєнні дій з протиправного припинення військовому радгоспу ”Азовський” права користування земельною ділянкою площею 4,8 тис. га, чим завдано збитків на суму понад 24,6 млн. грн.; у перевищенні влади при виділенні земель комерційному підприємству, що спричинило несплату втрат лісогосподарського виробництва в розмірі майже 370 тис. грн.; у порушенні встановленого порядку виплати матеріальної допомоги на загальну суму 46 тис. грн.», - йдеться в повідомленні.

Депутат кримського парламенту ГРИЦЕНКО (фракція Партії регіонів) був затриманий 24 січня. Центральний райсуд Сімферополя 27 січня обрав екс-спікеру запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці, які в другій половині березня продовжив ще на два місяці - до 21 травня. Апеляційний суд Криму в травні продовжив термін арешту до шести місяців - до 21 липня.

Політик обіймав посаду спікера ВР Криму двічі, в 1996-1998 і 2006-2010 роках.