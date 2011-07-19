Експерт прогнозує девальвацію гривні

Заслужений економіст України Віктор СУСЛОВ прогнозує подальшу девальвацію гривні і накопичення країною зовнішніх боргів.

«Економіка України розвивається таким чином, що вона неминуче рухається до подальшої девальвації гривні, оскільки ми не можемо вирівняти свій баланс товарів і послуг. Саме тому нам доведеться девальвувати гривню. Це також пов`язано з нарощуванням боргів, а будь-яке нарощування боргів - це шлях, врешті-решт, до дефолту», - сказав він на прес-конференції.

Крім того, як зазначив екс-заступник голови Національного банку України Сергій ЯРЕМЕНКО, в найближчі 5 років в українській економіці спостерігатиметься фінансовий і економічний спад.

На думку обох експертів, з урахуванням економічної ситуації в країні Україна має можливість виграти від вступу до Митного союзу з Російською Федерацією, Казахстаном і Білоруссю.