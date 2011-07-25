Автівка вбила пішохода, травмувала ще одного та зникла з місця аварії
11:00, 25 липня 2011Крым
0 0
ВАЗ оголошений у розшук
Один пішохід загинув і ще один отримав травми в результаті наїзду легкового автомобіля, який зник з місця аварії у Криму і оголошений у розшук, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління ДАІ.
Дорожньо-транспортна пригода сталася в Сімферопольському районі 23 липня, близько 00.30.
На двох пішоходів, ймовірно, наїхала машина марки ВАЗ.
Одна людина померла в лікарні, друга перебуває в реанімації.
Державтоінспекція просить повідомити в ДАІ Сімферопольського району інформацію про аварію або про розшукуваний автомобіль.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter