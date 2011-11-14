За "холодомор" у Сімферополі відповідатимуть будівельники

Прокуратура Сімферополя порушила кримінальну справу за фактом службової недбалості енергетиків і будівельників, з вини яких 52 об`єкти міста залишилися без тепла, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.

«Під час організації і проведення будівельних робіт не було здійснено усіх необхідних заходів щодо їх забезпечення, унаслідок чого було пошкоджено високовольтний кабель котельної, що подає тепло у дві школи, три дитячі садки, два лікувальні заклади і 45 багатоквартирних будинків, де проживають майже тисяча мешканців», - йдеться у прес-релізі.

За інформацією прокуратури, заходи з відновлення електропостачання не вживали більш як 10 днів.

«Тепло подавалося за рахунок резервного кабелю, який не був розрахований на таке навантаження. У результаті - у середині минулого тижня соцоб`екти виявилися "замороженими"», - зазначили у наглядовому відомстві.

Кабель полагодили лише після втручання прокуратури.

Справу відкрито за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України.