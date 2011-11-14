Митниця перевіряє нафтопідприємство в Феодосії

Державна митна служба перевіряє невідповідність заявленим обсягів нафти, що проходять через Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами (ФПЗНП), повідомив перший заступник начальника департаменту митниці з боротьби з контрабандою й протидії корупції Ярослав Прокопенко на міжнародній конференції Petroleum Ukraine-2011.

Митниця вже затребувала у ФПЗНТ документи щодо відвантажень і навантажень нафтопродуктів на підприємстві.

Невідповідність полягає в тому, що з підприємства вивозиться більше нафтопродуктів, ніж на нього надходить.

Також митниця відправила запити в кримське відділення митниці й у Державну адміністрацію залізничного транспорту "Укрзалізниця" щодо обсягів поставок нафтопродуктів на ФПЗНП.

"Обком" із посиланням на "УН"