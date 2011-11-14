Підозрюваного в замаху на бізнесмена передали Росії

Адвокат Юлія ДОРОФЄЄВА вважає незаконною екстрадицію до Росії її підзахисного Олександра МЕРКУЛОВА – росіянина, підозрюваного в замаху на співвласника компанії «Петербурзький нафтовий термінал» і вбивстві охоронця бізнесмена.

Навесні 2006 року в Санкт-Петербурзі два автомобілі, в яких їхали бізнесмен Сергій ВАСИЛЬЄВ та його охорона, розстріляли з автоматів. Одного з охоронців було вбитий, ще троє охоронців і сам підприємець отримали поранення. МЕРКУЛОВ, якого в лютому затримали в Криму й помістили до місцевого ізолятора, передали російським правоохоронним органам 11 листопада.

За словами ДОРОФЄЄВОЇ, влітку МЕРКУЛОВ просив Відділ міграційної служби України в Криму про статус біженця, мотивуючи це тим, що «він належить до певної соціальної групи на території Російської Федерації, бізнес якої хочуть відібрати».

Адвокати МЕРКУЛОВА підготували скаргу до Генеральної прокуратури України про перевірку законності екстрадиції бізнесмена до Росії.

МЕРКУЛОВ зараз перебуває в слідчому ізоляторі в Москві.