У мера Гурзуфа викрали сейф
16:43, 14 листопада 2011Крым
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Поки родина була на урочистостях
У Гурзуфі з будинку мера Андрія САНДУЛА вкрали сейф. Інцидент стався 11 листопада. Міліція проводить розслідування, повідомляють кримські інтернет-ЗМІ.
«Вкрадено сейф. Подробиці поки що не відомі, проводяться оперативні дії», – повідомила «КІА» прес-секретар ялтинського міського управління міліції Ірина КАДЕНКО.
За словами місцевих жителів, крадіжка відбулася у той час, коли родина селищного голови була на урочистостях , пише «Центр журналістських розслідувань».
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