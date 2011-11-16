Клієнтам дозволили не звітувати перед банками

Громадянам необов`язково заповнювати анкети банків, розроблені для виявлення доходів, отриманих злочинним шляхом. Нацбанк оголосив, що клієнти повинні повідомляти банку паспортні дані та ідентифікаційний код, а всю іншу інформацію - лише за власним бажанням. Про це пише газета "Комерсант-Україна".

При цьому відмова клієнта від надання особистих даних не дозволяє банку відмовити йому в обслуговуванні. Юристи вважають, що в кредитних установах залишаються інші способи отримати від клієнтів необхідну інформацію.

Газета зазначає, що Національний банк майже через місяць після крайнього терміну формування банками баз даних про своїх клієнтів (22 жовтня) вирішив роз`яснити основні принципи ідентифікації позичальників і вкладників.

"Якщо банк вважає за необхідне отримати додаткові дані, не передбачені законодавством, він повинен визначити перелік документів та відомостей, визначити умови їх надання в договорі з клієнтом або опитувальнику", - вказується в листі. Зокрема, НБУ не вважає важливим для банків мати інформацію про рухоме і нерухоме майно клієнтів, які одержують через банк зарплату, пенсію, стипендію чи соціальну допомогу, мають депозити на невеликі суми і не поповнюють свої рахунки з інших джерел на суму більше 150 тис. грн за квартал.

Розділ III постанови НБУ N22 зобов`язує банки привласнити високий рівень ризику лише клієнтам, пов`язаних з тероризмом, публічними діячами або пов`язаним з ними, а також тими, хто проживають у країнах, які не виконують рекомендації FATF. В інших випадках банки можуть прийняти внутрішній документ з додатковими критеріями ризику і просити клієнтів добровільно повідомити про себе особисту інформацію. При цьому відмова клієнта від її надання не може стати причиною відмови банку від його обслуговування. НБУ буде "надавати належну оцінку фактам відмови банків".