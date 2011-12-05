Севастополю потрібен філіал генконсульства Росії - консул

Генеральний консул Російської Федерації у Сімферополі Володимир АНДРЄЄВ переконаний в необхідності створення в Севастополі філіалу або окремого Генконсульства Росії.

«Ці плани у російської сторони отримали найвище схвалення, однак тепер завдання – узгодити ці плани з українською стороною. А тут не тільки якісь теоретичні підходи, а й тут ще і фінанси, і матеріальні можливості», - заявив він у суботу в ефірі севастопольського телеканалу НТС, відповідаючи на запитання, чи підтримується ця ідея на рівні російського МЗС.

«Відкриття філіалу мого Генконсульства, і навіть окремого Генконсульства в Севастополі - це абсолютно необхідно. Тому що це задачі спілкування з російськими громадянами, і із співвітчизниками, і місцевими властями з просування економічних, культурних та інших проектів великі. Щоб нормально працювати в Севастополі, необхідно бути там постійно. Я це зрозумів за час перебування тут», - сказав генконсул.

«Сімферополь, решта Криму - це добре, але Севастополь сам по собі представляє такий от динамічний згусток завдань, проблем, прекрасних ініціатив, і там треба бути представникам Російської Федерації, щоб нормально в усьому цьому брати участь, а не бути наїздами, хоча я і часто їжджу», - заявив АНДРЄЄВ.