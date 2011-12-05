Начальника Керченського морпорту затримали
12:48, 05 грудня 2011Крым
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Подробиці у прокуратури
Співробітники правоохоронних органів затримали начальника Керченського морського торгового порту Олександра КОТОВСКОГО за підозрою у зловживанні службовим становищем при закупівлі підприємством паливно-мастильних матеріалів, повідомила прес-служба прокуратури Криму.
КОТОВСЬКИЙ був затриманий 3 грудня у кримінальній справі, порушеній 16 листопада.
«Порушуючи вимоги закону, портовики заплатили за ПММ суму, що перевищувала визначену в тендерних пропозиціях. Постачальнику було необгрунтовано перераховано понад 230 тисяч гривень», - говориться в повідомленні.
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