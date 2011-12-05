У Криму горів храм
13:00, 05 грудня 2011Крым
0 0
У Криму горів храм святого великомученика Георгія Переможця, який належить Сімферопольській і Кримській єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Пожежа сталася у селі поблизу Алушти, повідомляє прес-служба кримського управління МНС,
«Храм зведений із каменю, а підлога, купольна частина і стіни виконані з дерева, що значно прискорювало поширення вогню. Пожежа була ліквідована протягом 50 хвилин», - йдеться у прес-релізі.
Вогонь практично повністю знищив старовинні ікони, стіни, балки, перекриття церкви.
На думку експертів, пожежа могла виникнути в результаті підпалу або через коротке замикання електропроводки. На місці події працює слідчо-оперативна група.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter