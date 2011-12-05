150-кілограмову глибинну бомбу знайшли в Севастополі

150-кілограмову глибинну бомбу німецького виробництва часів Другої світової війни знайшли у бухті Козача в Севастополі при виконанні програми з очищення міста від вибухонебезпечних предметів. Вона була на відстані 500 метрів від берега на глибині 7 метрів, повідомила прес-служба управління МНС у Севастополі.

Бомбу вивезли і знищили на полігоні у селищі Хмельницьке.

Всього минулого тижня севастопольські піротехніки МНС знайшли і знищили 289 вибухонебезпечних предметів. Серед них 81 міна, 2 авіабомби, 122 артилерійські снаряди, 59 гранат.