Суд виправдав екс-депутата Аронова

Київський районний суд Сімферополя прийняв виправдувальний вирок колишньому депутатові парламенту Криму Рувіму АРОНОВУ, який звинувачувався в участі в злочинному угрупованні «Башмаки» й організації двох умисних убивств: президента сацького футбольного клубу «Динамо» Ісаєва в середині 1990-х і члена банди Захарова - на початку 2000-х років.

«Раніше райсуд за клопотанням адвоката АРОНОВА направив кримінальну справу на додаткове досудове слідство. На думку захисту, слідство у справі було проведене неповно і односторонньо», - відзначає «Новый регион-Крым».

АРОНОВ вийде з-під варти через декілька днів, коли набере чинності амністія у ще одній кримінальній справі: про наїзд автомобіля із смертельним результатом на жінку-пішохода в 2002 році.

«Рувім АРОНОВ поки що перебуває в СІЗО. Через два дні його буде звільнено, коли набуде чинності амністія за вироком з ДТП», - цитує «Крымское информационное агентство» адвоката екс-депутата Анатолія ЖУКОВА.

Колишній начальник кримської міліції, народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ упевнений, що АРОНОВУ «зарано радіти». «Я думаю, що і прокуратура, і МВС наполягатимуть на перегляді, ще буде й апеляція, і касація. Це не остаточне рішення, а так, на місцевому рівні», - сказав він сайту «Крым. Комментарии».

Прокуратура Криму поки що не коментує рішення суду.

У 1990-х роках два великих організованих злочинних угруповання - «Башмаки» і «Сейлем» - вели між собою запеклу боротьбу за переділ сфер впливу на півострові.

У березні 2008 року міліція затримала в Києві оголошеного в розшук депутата кримського парламенту АРОНОВА. Суд видав санкцію на його арешт.

У серпні 2009 року АРОНОВА було засуджено до чотирьох років в`язниці за ДТП.