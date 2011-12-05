ЧФ РФ привітав українських колег із 20-річчям Збройних Сил

Командування Чорноморського флоту Росії привітало українських військових моряків із 20-річчям Збройних Сил України, яке відзначатиметься 6 грудня.

«Ми тісно співпрацюємо в питаннях забезпечення безпеки південних рубежів наших країн, здійснюємо повномасштабні організаційно-технічні взаємодії... Спільні навчання, консультації, проведені урочисті заходи сприяють розширенню співпраці у військовій сфері», - сказав заступник командувача ЧФ Юрій ОРЕХОВСЬКИЙ, виступаючи на урочистих зборах військовослужбовців Севастопольського гарнізону.

ОРЕХОВСЬКИЙ висловив упевненість, «що такий зважений, діловий підхід» у вирішенні усіх задач, що стоять перед моряками обох країн, буде збережений і надалі.

Перед учасниками заходу разом з артистами Військово-морських сил України виступили також представники творчих колективів ЧФ РФ.

З ювілеєм ЗСУ українських військових моряків на урочистих зборах також привітало керівництво Севастополя, ветерани ІІ Світової війни та Збройних Сил, представники громадськості.