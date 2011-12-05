ЧФ РФ привітав українських колег із 20-річчям Збройних Сил

20:00, 05 грудня 2011
Крым
0 0

Свято відзначатиметься 6 грудня

Десантники під час розвантаження бронетехніки з корабля у бухті Козача у Севастополі Командування Чорноморського флоту Росії привітало українських військових моряків із 20-річчям Збройних Сил України, яке відзначатиметься 6 грудня.

«Ми тісно співпрацюємо в питаннях забезпечення безпеки південних рубежів наших країн, здійснюємо повномасштабні організаційно-технічні взаємодії... Спільні навчання, консультації, проведені урочисті заходи сприяють розширенню співпраці у військовій сфері», - сказав заступник командувача ЧФ Юрій ОРЕХОВСЬКИЙ, виступаючи на урочистих зборах військовослужбовців Севастопольського гарнізону.

ОРЕХОВСЬКИЙ висловив упевненість, «що такий зважений, діловий підхід» у вирішенні усіх задач, що стоять перед моряками обох країн, буде збережений і надалі.

Перед учасниками заходу разом з артистами Військово-морських сил України виступили також представники творчих колективів ЧФ РФ.

З ювілеєм ЗСУ українських військових моряків на урочистих зборах також привітало керівництво Севастополя, ветерани ІІ Світової війни та Збройних Сил, представники громадськості.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter