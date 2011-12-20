Суд повернув майно військового санаторію державі

Господарський суд Криму задовольнив позов військового прокурора Військово-морських сил України про визнання права власності та витребування з незаконного володіння майна військового санаторію "Ялтинський" загальною вартістю понад 19 млн. грн., повідомила прес-служба прокуратури ВМС.

Санаторій і ТОВ уклали договір купівлі-продажу будівлі спального корпусу та їдальні у 2005 році.

У подальшому майно неодноразово відчужувалось на користь інших приватних фірм.

"Відчуження майна відбулось незаконно - не уповноваженою юридичною особою та без належного дозволу органу державної влади", - йдеться в прес-релізі.