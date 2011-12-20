Ялта йде на рекорд

Два рекорди планують встановити 24 грудня в Ялті: провести наймасовішу ходу Дідів Морозів у регіоні й створити найбільший символ прийдешнього 2012 року - дракона, повідомляє прес-служба мерії.

На параді збираються марширувати понад 500 Дідів Морозів, що в півтора рази більше, ніж попередній рекорд Ялти «наймасовіша хода Дідів Морозів на Південному березі Криму», який налічував 200 новорічних персонажів.

«Серед команд, які вже підтвердили свою участь у святі, є команда байкерів-Морозів, лицарів-Морозів, дітлахів-Морозів. Очолить ходу духовий оркестр Морозів і карета, запряжена парою білих коней», - повідомили в мерії.

У небі над цією ходою летітиме дракон довжиною 100 метрів. Його закріплять на спеціальних жердинах.