Рейдер отримав справу через захоплення майна на 9 млн. грн.

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом незаконного заволодіння цілісним майновим комплексом вартістю 9,4 млн. грн. у Севастополі, повідомила прес-служба відомства.

«Комерсант у 2009 році оформив на себе право власності на приміщення площею понад тисячу квадратних метрів за допомогою рішення суду, винесеного на підставі підроблених документів», - йдеться в прес-релізі.

Дії рейдера кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу - шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190), зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 364), посадова фальсифікація (ч. 2 ст. 366).