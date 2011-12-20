МНС попереджає про погіршення погоди в Севастополі

Севастопольське управління МНС попереджає про погіршення погодних умов у місті 21-23 грудня і просить жителів Севастополя і туристів бути максимально обережними, повідомила прес-служба відомства.

За даними Севастопольської гідрометеорологічної обсерваторії, 21 грудня очікуються дощі й посилення південно-західного вітру швидкістю до 17 м/с, 22-23 грудня - дощі й посилення північно-східного вітру до 17 м/с. При цьому температура повітря знизиться з 10-12° тепла (в середу) до 4-6° тепла (четвер-п`ятниця).