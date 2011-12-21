На штрафмайданчиків Криму зберігається 4 тисячі автомобілів

Прокуратура Криму вимагає від міліції забезпечити належне функціонування штрафмайданчиків в регіоні, повідомила прес-служба наглядового відомства.

«На спеціальних майданчиках зберігається майже 4 тисячі автомобілів, третя частина яких знаходиться там понад три роки. Авто нерідко розміщуються у непристосованих приміщеннях, належним чином не обліковуються, мають витікання пального», - йдеться в прес-релізі.

За даними прокуратури, найскладніша ситуація спостерігається на майданчиках підрозділів міліції у Сімферополі, Керчі, Євпаторії, Феодосії, Ялті, Бахчисарайському районі.

Наглядове відомство заявляє також про факти незаконного стягнення з автовласників вартості інших платних послуг, тоді як робота зі стягнення коштів за збереження авто ведеться неналежно.

На виявлені недоліки вказано в поданні на ім’я начальника кримської міліції Сергія РЕЗНІКОВА.