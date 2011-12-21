Першим віце-спікером Криму призначили Донича

Верховна рада Криму на пленарному засіданні в середу звільнила 39-річного Костянтина БАХАРЄВА з посади першого заступником голови Кримського парламенту, призначивши на неї 50-річного Сергія ДОНИЧА (обидва - з фракції Партії регіонів).

БАХАРЄВА призначено головою постійної комісії парламенту Криму з нормотворчої діяльності і зв`язків з громадськістю замість звільненого колеги з фракції - 65-річного Юхима ФІКСА, який досяг граничного віку проходження держслужби. БАХАРЄВ працював віце-спікером, ФІКС керував парламентською комісією трохи більше року.

ДОНИЧ з 2002-го до 2011 року очолював Міністерство охорони здоров`я Криму, з січня по вересень 2011-го працював головним лікарем республіканської клінічної лікарні імені Семашка, з жовтня - проректором Кримського держмедуніверситету.

ДОНИЧА у листопаді було обрано депутатом ВР Криму в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі № 13 (Сімферополь) замість померлого у вересні депутата-«регіонала» Володимира Ануфрієва.