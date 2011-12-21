Севастополь затвердив програму захисту прав споживачів до 2016

Міськрада Севастополя на пленарному засіданні затвердила регіональну програму захисту прав споживачів на 2012-2015 роки, основними напрямами якої є забезпечення якості товарів, правозахисна та інформаційно-просвітницька робота, захист прав споживачів у всіх галузях сфери послуг, торгівлі і побутового обслуговування населення.

Витрати на заходи здійснюються за рахунок коштів державного бюджету у межах асигнувань, передбачених для управління у справах захисту прав споживачів у Севастополі, а також за рахунок коштів бюджету міста. Щорічний обсяг фінансування з місцевого бюджету планується в сумі 380 тис. грн. Для реалізації заходів програми можуть залучатися кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.

Начальник Управління у справах захисту прав споживачів у місті Севастополі Єлизавета ПУШКО-ЦИБУЛЯК під час виступу на сесії відзначила, що термін дії попередньої аналогічної програми, прийнятої у 2008 році, закінчився. За її твердженням, заходи програми не були реалізовані, а стан справ на споживчому ринку «залишає бажати кращого».

«Необхідно запроваджувати постійний моніторинг і практично постійні лабораторні дослідження. Це основний напрямок, якому ми маємо надати увагу. І практично щомісяця хоча б 10 груп товарів піддаватимемо перевірці на якість. З двох тисяч контрольних заходів, проведених штатом у складі лише 9 осіб, забраковано продуктів харчування більш, ніж на 1 млн. грн. Сьогодні практично кожна перевірка виявляє неякісну продукцію з простроченим терміном придатності», - сказала начальник управління.

Вона відзначила, що один з головних блоків програми - це якість і безпека продукції: «З 2008 року не проводилося обстеження якості продукції в лабораторіях. Тільки в жовтні-листопаді цього року вдалося провести 30 таких проб. Ми забракували всю продукцію, яка була відібрана. Це сметана, сир, ковбасні вироби, м`ясо, дитячі іграшки, бензин. Постійний моніторинг і лабораторні дослідження - це ті основні питання, яким ми хочемо надати увагу».