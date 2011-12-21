Дід Мороз прийматиме "диких" дітей лише годину на день
18:13, 21 грудня 2011Крым
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У Севастополі відкрилася резиденція
Південна резиденція Діда Мороза відкрилася в Севастополі, на території дитячого оздоровчого містечка «Лукомор`я».
Будинок Діда Мороза - у стилізованому під старовину замку.
Графік перебування Діда Мороза у південній резиденції розписано на кілька днів наперед. Щодня до настання Нового року до нього в гості приїжджатимуть учні шкіл Севастополя і Сімферополя, а з 16-ї до 17-ї годин новий будинок Діда Мороза буде відкритий для вільного відвідування у порядку «живої черги».
Церемонія відкриття резиденції включала концерт казкових героїв з почту Діда Мороза, парад та запалювання вогнів на ялинці.
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