МНС врятувало 4 бездомних собак, які впали в яму в Севастополі

Співробітники МНС дістали чотирьох бездомних собак, тварини близько тижня перебували в триметровій технологічній ямі, яка розташована в підвалі одного з житлових будинків в Севастополі, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.

Самостійно мешканці будинку не змогли їх витягнути і тільки підгодовували.

Одна з місцевих жительок стверджує, що по допомогу зверталися майже у всі інстанції міста, але в Севастополі немає служби, яка спеціалізується на подібних ситуаціях.

Бійці аварійно-рятувального загону МНС і комунальної аварійно-рятувальної служби дістали тварин і випустили на вулицю.

Фото МНС