МНС врятувало 4 бездомних собак, які впали в яму в Севастополі
18:22, 21 грудня 2011Крым
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Перебували там близько тижня
Співробітники МНС дістали чотирьох бездомних собак, тварини близько тижня перебували в триметровій технологічній ямі, яка розташована в підвалі одного з житлових будинків в Севастополі, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.
Самостійно мешканці будинку не змогли їх витягнути і тільки підгодовували.
Одна з місцевих жительок стверджує, що по допомогу зверталися майже у всі інстанції міста, але в Севастополі немає служби, яка спеціалізується на подібних ситуаціях.
Бійці аварійно-рятувального загону МНС і комунальної аварійно-рятувальної служби дістали тварин і випустили на вулицю.
Фото МНС
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