Українці знову почали скуповувати валюту

20:12, 21 грудня 2011
Крым
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Помітив Нацбанк

Чисте сальдо купівлі готівкової валюти становило 320 млн. доларів за підсумками перших двох декад грудня в Україні,  повідомив перший заступник голови Національного банку Юрій КОЛОБОВ.

«За дві декади грудня населення на 320 млн. доларів більше купило валюти, ніж продало», - сказав КОЛОБОВ.

Окрім цього, він відзначив, що за зазначений період інтервенції Нацбанку були збалансовані.

«Інтервенції НБУ у нулі», - сказав КОЛОБОВ.

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