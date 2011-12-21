Українці знову почали скуповувати валюту
20:12, 21 грудня 2011Крым
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Помітив Нацбанк
Чисте сальдо купівлі готівкової валюти становило 320 млн. доларів за підсумками перших двох декад грудня в Україні, повідомив перший заступник голови Національного банку Юрій КОЛОБОВ.
«За дві декади грудня населення на 320 млн. доларів більше купило валюти, ніж продало», - сказав КОЛОБОВ.
Окрім цього, він відзначив, що за зазначений період інтервенції Нацбанку були збалансовані.
«Інтервенції НБУ у нулі», - сказав КОЛОБОВ.
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