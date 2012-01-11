Водогін у Криму відремонтували за 25 млн. гривень

Магістральний водогін, який забезпечує водою жителів Феодосії і ряду інших регіонів південно-східної частини півострова, відкрили в середу після реконструкції, яку було розпочато в 2009 році, На роботи витрачено 25,5 млн. грн., повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

”У результаті тривалої експлуатації без капітального ремонту водогін піддавався корозії, а втрати при подачі води з Фронтового водосховища досягли 60%”, - йдеться у прес-релізі.

За рахунок грошей з державного, республіканського і місцевого бюджетів проведено заміну водогону на чотирьох ділянках по трасі загальною довжиною майже 4,3 км.

”Тепер жителі самої Феодосії, Орджонікідзе, Коктебеля, а також Судака і Нового Світу одержуватимуть воду цілодобово і в достатніх обсягах”, - сказав прем`єр Криму Анатолій МОГИЛЬОВ на відкритті відремонтованого водогону.