У Криму затримали нафтових "королів"

Президента кримської корпорації «ТЕС» - великої компанії-нафтотрейдера - Геннадія БЕЙМА і його сина, віце-президента фірми Сергія затримано за підозрою у знищенні майна Керченського морського торгового порту, яке, за версією слідства, завдало близько 2 млн. грн. збитків, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Наглядовое відомство 10 січня порушило кримінальну справу щодо керівників компанії за частиною 3 статті 365 КК.

«Їм інкримінується перевищення службових повноважень при знищенні майна, яке належить Криму. У результаті демонтажу комплексу приміщень на території Керченського морського торгового порту завдано збитків на суму 1,9 млн. грн.», - зазначається у прес-релізі.

Фірму «ТЕС» створено у 1992 році, в 2002-му вона об`єднала свої підприємства у корпорацію. З 2008 року, крім нафтового бізнесу, займається також готельним бізнесом.