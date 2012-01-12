Продавця боєприпасів затримали в Криму

Співробітники Служби безпеки України затримали продавця боєприпасів у Криму, повідомляє онлайн-газета «Новый Севастополь».

Операція із затримання торговця пройшла на автодорозі Севастополь - Ялта, в районі Ялтинського кільця. Автомобіль продавця боєприпасів, в якому також знаходився покупець, було блоковано спецназом одразу після продажу 1931 набою до автомата Калашникова. За свій товар він одержав 2 тис. доларів. У гаражі за місцем проживання торговця було знайдено ще 137 набоїв до автомата Калашникова.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (зберігання і збут бойових запасів без передбаченого законом дозволу).

СБУ з`ясовує, яким чином боєприпаси потрапили до жителя Севастополя і стали предметом торгу.