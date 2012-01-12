У Криму побільшало риби

Стан прибережних видів риб біля Криму останніми роками поліпшується, це стосується як деяких промислових видів, об`єктів любительського рибальства, так і рідкісних, занесених до Червоної книги, повідомив УНІАН заступник директора Інституту біології південних морів НАНУ з наукової роботи Олександр БОЛТАЧОВ.

За його словами, у 2011 році під час прибережних експедицій біля півострова Тарханкут і південного берега Криму в районі мису Мартьян, а також під Севастополем у результаті підводних спостережень було відзначено збільшення кількості риб, занесених до Червоної книги України. Насамперед, це стосується риби-ластівки, непоодинокими є темний горбиль, зубарик.

Коментуючи ситуацію з так званими прибережними видами риб, які є об`єктом лову риболовів-любителів, БОЛТАЧОВ наголосив: «Відзначається збільшення кількості, вікової і розмірної структури таких видів як смарида, ласкир, йорж, деяких видів бичків, кефалі, саргана, що є добрим показником стану їх популяцій. До речі, деякі з них дедалі частіше зустрічаються як прилов у риболовецьких тралах».

Також БОЛТАЧОВ зазначив, що водночас простежується збільшення видової і кількісної різноманітності багатьох видів риб, які не є об`єктами комерційного і любительського рибальства, але виконують важливу роль у біологічній різноманітності прибережних угруповань риб і роблять кримські береги привабливішими для підводного туризму. Крім того, додав він, значно збільшилася кількість «червонокнижних» крабів, зокрема, в районі озера Донузлав (північний захід Криму).

За словами БОЛТАЧОВА, вчені Інституту біології південних морів вважають, що поліпшення стану риб пов`язане з настанням певної збалансованості в екосистемі чорноморських прибережних вод Криму.

Водночас учений зазначив, що як і раніше в катастрофічному стані перебувають осетрові види і в напруженому - камбала-калкан. Насамперед - через наявність браконьєрства щодо цих цінних видів, а також у зв`язку з мізерними обсягами випуску життєстійкого молодняка осетрових риб, вирощеного на осетрових заводах.