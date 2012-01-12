Психологи радять, як подолати післясвяткову депресію

До хорошого швидко звикаєш, тому після закінчення довгих новорічних свят багатьом буває важко змінити затишний домашній диван на офісне крісло. За словами американських психологів, найважчим у цьому плані зимовим періодом є другий тиждень січня. Експерти розповіли, як подолати післясвяткову депресію, пише каліфорнійський портал Belmontshore.

Традиційно, одним із найсумніших днів у році вважається так званий ”сумний понеділок” (Blue Monday), який припадає на середину січня. День, коли він настане, розраховується за складною формулою, в якій враховуються такі чинники як погода, час, що минув із новорічних свят, та інші. Найближчим найсумнішим днем у році буде понеділок 23 січня, повідомляють Вести.ру. Тим, хто не хоче провести його в смутку, рекомендується слідувати таким порадам, пише психіатр і доктор медичних наук Майкл БРОДСЬКІ:

Cкажіть ”ні” самотності. Прагніть не гуляти наодинці, проводьте якомога більше часу в компанії друзів і близьких. Пам`ятайте: із зимовою нудьгою краще боротися спільно.

Не ставтеся до себе дуже суворо. Якщо ви вирішили з нового року кинути палити, сісти на дієту або перестати розкидатися грошима - чудово. Але якщо ви все ж таки зробили ”останню” затяжку, з`їли кілька шоколадок або купили в дім чергову чашку - не дорікайте собі. Розбийте ваші грандіозні плани на декілька послідовних кроків. Досягнення маленької мети дозволить вам подолати депресію й додасть упевненості в собі.

Збалансуйте раціон. Пригальмуйте з алкоголем - так, він, як правило, допомагає розслабитися, проте в депресивний зимовий період, коли нервова система виснажена, зайвий келих вина може лише ще сильніше увігнати вас у нудьгу. Їжте більше жирної риби (лосось, тунець) - вона сприяє виробленню серотоніна, що покращує роботу мозку й додає бадьорості. Також для боротьби з депресією рекомендується їсти індичку, шпинат і спаржу.

Займіться спортом. Фізичні навантаження відмінно допомагають відволіктися від похмурих роздумів. Якщо ж думки про пробіжку або похід на ковзанку в морозну погоду викликають у вас бажання, навпаки, загорнутися в теплий плед, просто вирушайте на 10-15 хвилинну прогулянку. Ось побачите: це підвищить вам настрій.

Не бійтеся лікарів. У тому випадку, якщо жоден із вищеперелічених засобів не допомагає вам подолати депресію, не соромтеся звернутися до лікаря. Якщо у вас спостерігається сильне порушення апетиту, ви весь час спізнюєтеся на роботу (або ж переживаєте через її відсутність), та ще й друзі говорять, що ви постійно ходите з кислим обличчям, зверніться до невропатолога. Краще побороти депресію на ранній стадії, ніж очікувати, поки сумні настрої захлеснуть вас із головою.