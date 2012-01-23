Начальник кар`єра загинув при переміщенні верстата в Криму .
16:00, 23 січня 2012Крым
0 0
Вага - 1,5 тонни
Начальник кар`єра «Агармиш» (місто Старий Крим) загинув при переміщенні фрезерувального верстата вагою 1,5 тонни, повідомила в понеділок прес-служба територіального управління Державної служби гірничого нагляду і промислової безпеки в Криму.
Інцидент у токарному цеху кар`єра стався минулого тижня.
«Начальник кар`єра, 1946 року народження, дістав тяжкий удар грудної клітки, опинившись затиснутим при перекиданні верстата. Потерпілий помер під час транспортування в лікарню», - йдеться в прес-релізі.
Держгірпромнагляд створив комісію з розслідування технічних причин інциденту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter