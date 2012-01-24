Аварія у Криму: одна людина загинула і вісьмох поранено
11:10, 24 січня 2012Крым
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ВАЗ врізався у ВАЗ
Одна людина загинула і вісім отримали поранення в результаті зіткнення двох легкових автомобілів, повідомила у вівторок прес-служба кримського управління МНС.
ВАЗ-2107 врізався у ВАЗ-2110 у понеділок у Білогірському районі, на 62-му кілометрі дороги Сімферополь-Феодосія.
В аварії загинула 70-річна пасажирка «десятки». Травмовано чотирьох пасажирів (серед них - чоловік, жінка і двоє малолітніх дітей) і водій цього автомобіля. Травми одержали також дві пасажирки і водій «сімки».
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