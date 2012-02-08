У Криму порушено справу через незаконне видобування піску

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом незаконного видобування піску на родовищі ”Бакальська банка” в Каркинитській затоці, державі було завдано збитку на суму 1,6 млн. грн., повідомляє прес-служба наглядового вiдомства.

Підприємство, назва якого не вказується, видобувало пісок на ділянці, яка не виділялася йому в установленому законом порядку.

Прокуратура порушила справу за частиною 2 статтей 242 і 364 Кримінального кодексу України -незаконне видобування корисних копалин і зловживання службовим становищем, що призвели до тяжких наслідків.