У Криму порушено справу через незаконне видобування піску
20:00, 08 лютого 2012Крым
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Державі бзавдано 1,6 млн. грн. збитку
Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом незаконного видобування піску на родовищі ”Бакальська банка” в Каркинитській затоці, державі було завдано збитку на суму 1,6 млн. грн., повідомляє прес-служба наглядового вiдомства.
Підприємство, назва якого не вказується, видобувало пісок на ділянці, яка не виділялася йому в установленому законом порядку.
Прокуратура порушила справу за частиною 2 статтей 242 і 364 Кримінального кодексу України -незаконне видобування корисних копалин і зловживання службовим становищем, що призвели до тяжких наслідків.
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