Азаров: пік морозів ще попереду
20:00, 08 лютого 2012Крым
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Гідрометцентр уточнив прогноз
Пік морозів очікується наприкінці поточного тижня, заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
«Гідрометцентр уточнив прогноз і попереджає, що пік морозів очікується на кінець поточного тижня. Тому всі, кому я доручав вирішення цієї проблеми, повинні ще більше мобілізуватися», - сказав він.
«Насправді, все залежить від того, як на землі, у конкретному місті, селищі поставлена справа, наскільки підготовлені і не байдужі працівники, як практично надають допомогу людям. Хто як діяв у цій екстремальній ситуації, ми обов’язково і принципово оцінимо згодом. Зараз головне - дійти до кожного громадянина, який потребує допомоги, врятувати людей», - наголосив АЗАРОВ.
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