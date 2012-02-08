Азаров: пік морозів ще попереду

Пік морозів очікується наприкінці поточного тижня, заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Гідрометцентр уточнив прогноз і попереджає, що пік морозів очікується на кінець поточного тижня. Тому всі, кому я доручав вирішення цієї проблеми, повинні ще більше мобілізуватися», - сказав він.

«Насправді, все залежить від того, як на землі, у конкретному місті, селищі поставлена справа, наскільки підготовлені і не байдужі працівники, як практично надають допомогу людям. Хто як діяв у цій екстремальній ситуації, ми обов’язково і принципово оцінимо згодом. Зараз головне - дійти до кожного громадянина, який потребує допомоги, врятувати людей», - наголосив АЗАРОВ.