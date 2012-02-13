Вибух котельні стався в Криму

Вибух котельні стався 12 лютого у Феодосії, жертв немає, 29 п`ятиповерхових будинків, школа й дитячий садок було переведено на резервне теплопостачання, повідомила прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій.

У котельні вибухнув без горіння один з трьох газових котлів. Це привело до обвалення п`яти плит перекриття та пошкодження крівлі на площі 100 кв. м. Загальна площа котельні становить 300 кв. м. Попередня причина вибуху - несправність обладнання котла.

МНС розгорнуло на місці події 2 пункти обігріву.

Станом на ранок понеділка відновлювальні роботи тривають, до них залучено бригади житлово-комунального господарства міста.