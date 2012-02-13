Порти Севастополя можуть стати найперспективнішими в Україні

Севастопольські порти як єдині незамерзаючі і, як результат, здатні працювати цілий рік, можуть стати найперспективнішими у розвитку портів України, заявив перший заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Сергій САВЕНКОВ журналістам.

«Холодна зима цього року, коли замерзли всі торгово-вантажні порти Чорноморського узбережжя України, за винятком севастопольського, ще раз підтвердила, що розвиткові портів Севастополя має бути приділена особлива увага, особливо з боку інвесторів», - сказав САВЕНКОВ.

«Севастополь, за відповідного розвитку портів, може посісти своє гідне місце в системі міжнародного розподілу праці, як місто-порт, здатне стати перевалочною базою для морських перевезень, морськими воротами України. Севастополь повинен також запрацювати як місто-порт, яке може приймати круїзні судна, іноземних туристів. Необхідна максимальне дерегулювання й прозоріші відносини бізнесу і наших фіскальних органів, таких як митниця, прикордонна, ветеринарна служба», - заявив заступник голови міськдержадміністрації.

Як сказав САВЕНКОВ, приходу інвестицій в розвиток портового господарства має сприяти державно-приватне партнерство. «Ми хотіли б співпрацювати з інвесторами, вкладаючи кошти в розвиток тієї чи іншої галузі економіки або господарювання 50 на 50», - зазначив він.