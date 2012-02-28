Понад 30 аварійно-небезпечних об`єктів налічується в Севастополі

33 аварійно-небезпечних об`єкти, що представляють загрозу для людей, налічується в Севастополі, заявив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи севастопольської МДА Мирослав САГАЙДАК.

«20 підпірних стінок, двоє маршових сходів у місцях громадського користування, два об`єкти незавершеного будівництва і 5 будівельних ділянок, які не загороджені. Є також три об`єкти, які виведені з експлуатації, але представляють загрозу», - сказав він.

В цілому ж, за інформацією САГАЙДАКА, інвентаризацією об`єктів комунального господарства виявлено понад 1 тис. об`єктів, які потребують ремонту з метою забезпечення безпеки городян, на що необхідно 6 млн. 157 тис. грн.