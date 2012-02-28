9 моряків "Чангі-701" залишаються в Африці: вимагають зарплату

Дев’ять українських моряків - членів екіпажу судна «Чангі-701» - залишаються у порту Фрітаун (Сьєрра-Леоне) і мають наміру добитися виплати боргів із заробітної плати, повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ на брифінгу у вівторок.

«Станом на сьогодні на борту судна «Чангі-701» залишається 9 моряків - усі громадяни України. У координації з почесним консулом у Фрітауні здійснюються всі можливі кроки для тиску на судновласника з метою виплати решти заборгованості та повернення моряків на Батьківщину», - сказав ДИКУСАРОВ.

Він повідомив, що 24 лютого до Києва з Фрітауна повернулися 9 громадян України та 4 громадянина Росії - члени екіпажу судна, 27 лютого - повернулися ще 4 українські моряки.

«Чангі-701» з листопада 2011 року перебуває у Фрітауні. Екіпаж складається із 22 громадянин України (більшість - з Криму) та 4 громадян Росії. Основними вимогами моряків є погашення боргів із зарплати та відправлення до України, відповідно до контрактів, терміни яких закінчилися 24 листопада 2011-го. Заборгованість із зарплати становить для восьми членів екіпажу 6 місяців, для 18 моряків - 3 місяці. Продукти харчування та питна вода на судно постачаються. Електропостачання, а, відповідно, й кондиціонування кают немає. У середині лютого власник погодився виплатити морякам половину боргів із зарплати.