Балога прогнозує будівництво нового водопроводу в Євпаторії

Міністр надзвичайних ситуацій України Віктор БАЛОГА вважає за необхідне збудувати новий водопровід для забезпечення водою жителів Євпаторії.

За словами БАЛОГИ, слід ліквідовувати наслідки НП на існуючому водоводі і готувати документи для будівництва нового. «Програма мінімум: швиденько відновити подачу води, друга - до літа розпочати будівництво нового водогону. Якщо фізично нинішній водогін не справляється із завданням, то й далі будуть прориви», - сказав міністр журналістам, відвідавши місце аварії.

Глава МНС заявив також, що у президента Віктора ЯНУКОВИЧА є розуміння проблеми кримського курорту.

Аварія на магістральному водоводі сталася 25 лютого. Причина поривів - люті морози в Криму в першій декаді лютого. Аварійні бригади працюють цілодобово.

За інформацією штабу цивільного захисту Євпаторії, у зв`язку з проведенням аварійно-відновних робіт подача води в місто буде повністю припинена орієнтовно на три дні - з 29 лютого по 2 березня.

В Євпаторії проживає більше 120 тисяч чоловік.