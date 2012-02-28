Могильов пообіцяв Януковичу, що вода в Євпаторії буде за 4-5 днів

Голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ запевнив президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, що водопостачання Євпаторії буде повністю відновлено за 4-5 днів, повідомляє прес-служба глави держави.

МОГИЛЬОВ зауважив, що після аномальних для Криму холодів земля під водогоном розмерзаючись, почала зсуватися, що й призвело до декількох проривів труби, прокладеної понад 40 років тому.

Аварія на магістральному водогоні сталася 25 лютого. Аварійні бригади працюють цілодобово. Без водопостачання залишились 63 тисячі з 127 тисяч жителів Євпаторії.

За інформацією штабу цивільного захисту Євпаторії, у зв`язку з проведенням аварійно-відновних робіт подача води в місто буде повністю припинена орієнтовно на три дні - з 29 лютого по 2 березня.

«Іншого виходу у нас немає, окрім як зупинити подачу води, повністю зневоднити водопровід, звільнити його від землі та вжити заходів для локалізації тріщин, що виникли у трубі», - сказав МОГИЛЬОВ.

Він запевнив президента, що у Євпаторію будуть направлені водовози з усього Криму, які підвозитимуть воду для потреб людей.

«Ми в найближчі дні повинні прийняти рішення про створення паралельного водогону на цій ділянці, оскільки нам доведеться замінити близько 5 кілометрів труби великого діаметру. До курортного сезону Євпаторія повинна бути забезпечена водою», - сказав МОГИЛЬОВ.