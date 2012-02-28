Янукович визначився зі своїм представником у Криму

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Віктора ПЛАКІДУ представником президента в Автономній республіці Крим.

Указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Перед цим ЯНУКОВИЧ звільнив ПЛАКІДУ з посади першого заступника постійного представника президента в АРК.

Також ЯНУКОВИЧ скасував рішення про призначення ПЛАКІДИ в.о. представника президента у Криму.

ПЛАКІДА працює у представництві з середини жовтня 2010 року. З червня 2006 року по березень 2010-го він був головою Ради міністрів автономії.