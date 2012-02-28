Шахраї з Криму торгували підробленими дипломами в інтернеті

Працівники відділу по боротьбі з кіберзлочинністю і торгівлею людьми кримської міліції затримали громадянина іноземної держави, який керував групою шахраїв, що пропонували в інтернеті підроблені документи про вищу і середню освіту, повідомляє прес-служба головного управління МВС України в Криму.

«Кримінальний заробіток групи склав близько мільйона гривень, а кількість бажаючих одержати ”липовий” диплом перевищило 100 чоловік», - йдеться в прес-релізі.

Керував злочинною групою 38-річний чоловік, який тимчасово проживав у Ялті. До складу групи також входили двоє ялтинців - 29-річний чоловік і його 20-річна сестра. Дівчина спілкувалася з клієнтами, пояснювала їм, куди необхідно перевести гроші.

Під час оперативно-розшукових дій співробітники міліції встановили ще одного члена злочинної групи - 25-річного ялтинця, який протягом трьох років також виконував функції «диспетчера». Крім того, він створив і адміністрував сайти з продажу дипломів.

Вони підозрюються в скоєнні злочину, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України. За шахрайство, здійснене організованою групою, передбачено покарання від 5 до 12 років ув`язнення з конфіскацією майна.