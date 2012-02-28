Три людини госпіталізовані через вибух у двоповерховому будинку у Феодосії (Крим) у вівторок ввечері, повідомила прес-служба МНС.

Вибух стався у квартирі на другому поверсі. Його причиною фахівці вважають газ.

В будинку на 16 квартир зруйновані стіни і перекриття на загальній площі 100 квадратних метрів. На місці події працюють бійці МНС.

Постраждалі були доставлені у лікарню з травмами середнього ступеня тяжкості.

Фото "Кафа"