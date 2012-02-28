Вибух у будинку Феодосії: госпіталізовані 3 людей‎
22:01, 28 лютого 2012Крым
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Зруйновані стіни і перекриття
Три людини госпіталізовані через вибух у двоповерховому будинку у Феодосії (Крим) у вівторок ввечері, повідомила прес-служба МНС.
Вибух стався у квартирі на другому поверсі. Його причиною фахівці вважають газ.
В будинку на 16 квартир зруйновані стіни і перекриття на загальній площі 100 квадратних метрів. На місці події працюють бійці МНС.
Постраждалі були доставлені у лікарню з травмами середнього ступеня тяжкості.
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