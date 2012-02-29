У школах Севастополя заборонили брати готівку в батьків

Батькам у Севастополі заборонено здійснювати готівковими грошовими коштами добровільні внески у школах і дитячих дошкільних установах, повідомила заступник голови адміністрації міста - начальник управління освіти і науки Ірина ЗАЄЦЬ.

Одночасно в наказі, відзначила чиновник, усім керівникам установ освіти Севастополя рекомендовано відкрити добродійні і спеціальні фонди для акумуляції зібраних батьками учнів коштів.

Відтепер працівникам установ заборонено придбання для шкіл на «батьківські» гроші, покупки здійснюватимуть безпосередньо батьківські комітети.

«Бюджету (на сферу освіти) не вистачає. Я була на батьківських зборах. Багато батьків підтримують вчителів і керівників шкіл. Але для того, щоб вирішити і забути цю проблему, управлінням освіти 22 лютого було видано наказ, де всім керівникам установ освіти міста рекомендовано зробити збір добровільних внесків прозорим, для чого було рекомендований відкрити добродійні фонди, мета яких - відійти від готівки. Я запевняю: жодний вчитель або керівник без батьківського комітету нічого не купуватиме. Сьогодні тільки батьки можуть і розпоряджатимуться зібраними коштами. Ніякий "зобов’язалівки" не буде», - заявила ЗАЄЦЬ в ефірі регіональної державної ТРК.